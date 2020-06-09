Эйфелева башня откроется для посетителей 25 июня

Эйфелева башня примет первых посетителей 25 июня после закрытия в середине марта в связи с эпидемией коронавируса. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе компании, которая занимается обслуживанием достопримечательности.

"Более чем через три месяца после закрытия из-за эпидемии коронавируса, самого длительного закрытия со времен Второй мировой войны, Эйфелева башня снова откроется для публики 25 июня 2020 года в 10 часов утра, - отмечается в сообщении. - Пока будут предложены экскурсии только по лестницам башни, при этом ношение масок обязательно для всех посетителей старше 11 лет".

Как поясняет компания, чтобы "посетители не пересекались, подъемы будут проходить по восточной лестнице, а спуски по западной лестнице". Кроме того для соблюдения необходимой дистанции "будет нанесена наземная разметка".

Эйфелева башня, как и большинство других французских достопримечательностей, была закрыта с середины марта в связи с введением правительством мер по изоляции в качестве борьбы с распространением коронавируса.

По последним данным властей во Франции из-за коронавируса умерли 29 209 человек, общее число случаев заражения составляет 154 188.