Президент Республики Арцах подписал ряд указов
19:53, 9 Июнь, 2020
Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 9 июня подписал ряд указов.
Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, генерал-майор полиции Андраник Акопян освобожден от должности первого заместителя начальника Полиции Республики Арцах и службы в полиции в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
Генерал-майор полиции Борис Енгибарян освобожден от должности заместителя начальника –начальника штаба Полиции Республики Арцах и службы в полиции в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
Полковник полиции Норайр Бабаян назначен первым заместителем начальника Полиции Республики Арцах.
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