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Президент Республики Арцах подписал ряд указов

Президент Республики Арцах подписал ряд указов

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 9 июня подписал ряд указов.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, генерал-майор полиции Андраник Акопян освобожден от должности первого заместителя начальника Полиции Республики Арцах и службы в полиции в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Генерал-майор полиции Борис Енгибарян освобожден от должности заместителя начальника –начальника штаба Полиции Республики Арцах и службы в полиции в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Полковник полиции Норайр Бабаян назначен первым заместителем начальника Полиции Республики Арцах.


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