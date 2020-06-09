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Егише Меликян может возглавить киевское "Динамо"

Егише Меликян может возглавить киевское "Динамо"

Главный тренер "Львова" Егише Меликян является претендентом на пост наставника "Динамо", сообщает Арменпресс со ссылкой на footballgazeta.com.

Пока армянский специалист - это резервный вариант для киевского клуба, если не удастся договориться с Ребровым или Семиным.

Окончательное решение о Меликяне в "Динамо" примут только после завершения этого сезона.


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