Главный тренер "Львова" Егише Меликян является претендентом на пост наставника "Динамо", сообщает Арменпресс со ссылкой на footballgazeta.com.

Пока армянский специалист - это резервный вариант для киевского клуба, если не удастся договориться с Ребровым или Семиным.

Окончательное решение о Меликяне в "Динамо" примут только после завершения этого сезона.