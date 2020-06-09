Вероятность продления объявленного в Армении ЧП достаточно высока: Пашинян

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вероятность продления объявленного в Армении чрезвычайного положения достаточно высока. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом во время брифинга 9 июня.

«Существует возможность продления чрезвычайного положения, и эта возможность довольно высока. Я думаю, что чрезвычайное положение будет продлено», - сказал Пашинян.