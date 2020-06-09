Время в Ереване: 11:07:36,   10 Июнь

Вероятность продления объявленного в Армении ЧП достаточно высока: Пашинян

Вероятность продления объявленного в Армении ЧП достаточно высока: Пашинян

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, вероятность продления объявленного в Армении чрезвычайного положения достаточно высока. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом во время брифинга 9 июня.

«Существует возможность продления чрезвычайного положения, и эта возможность довольно высока. Я думаю, что чрезвычайное положение будет продлено», - сказал Пашинян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации