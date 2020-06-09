Время в Ереване: 11:07:36,   10 Июнь

ССС направила десятки запросов в разные страны для выявления активов экс-чиновников

ССС направила десятки запросов в разные страны для выявления активов экс-чиновников

Специальная следственная служба Армении продолжает предварительное расследование уголовных дел о незаконном обогащении и представлении ложных деклараций бывшими должностными лицами, отмывании денег. В рамках следствия в другие страны было направлено более двух десятков следственных запросов. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил глава ССС Сасун Хачатрян на заседании постоянных комиссий НС Армении.

По его словам, в разные страны направлены запросы для выявления зарубежных активов бывших армянских чиновников. Хачатрян также отметил, что в производстве есть такие уголовные дела, когда объем одного дела больше десятков других уголовных дел.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации