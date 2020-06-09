ССС направила десятки запросов в разные страны для выявления активов экс-чиновников

Специальная следственная служба Армении продолжает предварительное расследование уголовных дел о незаконном обогащении и представлении ложных деклараций бывшими должностными лицами, отмывании денег. В рамках следствия в другие страны было направлено более двух десятков следственных запросов. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил глава ССС Сасун Хачатрян на заседании постоянных комиссий НС Армении.

По его словам, в разные страны направлены запросы для выявления зарубежных активов бывших армянских чиновников. Хачатрян также отметил, что в производстве есть такие уголовные дела, когда объем одного дела больше десятков других уголовных дел.