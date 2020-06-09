Мэр Еревана Айк Марутян самоизолировался. Об этом в беседе с Арменпресс сказал пресс-секретарь мэра Акоп Карапетян.

«Один из сотрудников мэрии, с которым Айк Марутян активно контактировал, заразился коронавирусом нового типа», - сказал Карапетян.

Он также подчеркнул, что по указанию врачей мэр пройдет необходимые процедуры, о которых будет сообщено.