Появляются слабые надежды на стабилизацию: Пашинян об эпидемии

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сложившаяся в результате эпидемии коронавируса ситуация остается напряженной, но есть надежды на некоторую стабилизацию. Как сообщает Арменпресс», Пашинян сказал об этом во время брифинга 9 июня.

«Ситуация с коронавирусом в Армении остается напряженной, однако есть очень слабые надежды на то, что у нас будет некоторая стабилизация. Это должно повысить нашу бдительность», - сказал Пашинян.

Премьер-министр еще раз призвал граждан соблюдать установленные комендатурой и министерством здравоохранения противоэпидемические правила,: носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию.