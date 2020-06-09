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Появляются слабые надежды на стабилизацию: Пашинян об эпидемии

Появляются слабые надежды на стабилизацию: Пашинян об эпидемии

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сложившаяся в результате эпидемии коронавируса ситуация остается напряженной, но есть надежды на некоторую стабилизацию. Как сообщает Арменпресс», Пашинян сказал об этом во время брифинга 9 июня.

«Ситуация с коронавирусом в Армении остается напряженной, однако есть очень слабые надежды на то, что у нас будет некоторая стабилизация. Это должно повысить нашу бдительность», - сказал Пашинян.

Премьер-министр еще раз призвал граждан соблюдать установленные комендатурой и министерством здравоохранения противоэпидемические правила,: носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию.


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