Азиатские индексы - 09-06-20

ТОКИО, 9 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 9 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.38% и составил 23091.03 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.14% и составил 1628.43 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.62% и составил 2956.11 пункта, а HANG SENG вырос на 1.13% и составил 25057.22 пункта.