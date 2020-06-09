COVID-19. В РФ более 485 тыс инфицированных и более 6 тыс случаев смерти: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ 

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 7 млн 226 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 409 тыс. Излечились 3 млн 559 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 2 млн 026 тыс 591 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 113 тыс 106. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 710 тыс 887. Число смертей составляет 37 тыс 312. Бразилия приняла решение не публиковать данных об общем числе инфицированных коронавирусом и о летальных исходах. До принятия этого решения по числу смертей Бразилия была третьей страной в мире, обойдя Италию. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 485 тыс 253, число летальных исходов – 6 тыс 142.

В Испании число подтвержденных случаев – 288 тыс 797. Число смертности в Испании составило 27 тыс 136.

Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 287 тыс 399, умерших - 40 тыс 597. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 267 тыс 652. Скончались 7 тыс 481 больных. На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 235 тыс 278 человек, смертность - 33 тыс 964.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 199 тыс 696, смертей – 5 тыс 571.

В Германии – 186 тыс 240 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 тыс 801.

Замыкает десятку Иран. Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 175 тыс 927. Общее число летальных исходов составляет 8 тыс 425. Далее следует Турция. Число подтвержденных случаев в Турции – 171 тыс 121, скончались 4 тыс 711.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 18 месте. В Китае - 83 тыс 043 инфицированных вылечились 78 тыс 351 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 818, с начала заражения здесь скончались 13 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 105 тыс 283 подтвержденных случая. В Катаре 71 тыс 879 подтвержденных случаев, смертность - 62. Число заразившихся в ОАЭ достигло 39 тыс 904, здесь зарегистрировано 283 случаев смерти.

В Египте – 35 тыс 444 случаев, здесь скончались 1 271 человек. Число инфицированных в Кувейте достигло 33 тыс 140 человек, погибших – 273. Число инфицированных в Ираке – 14 тыс 268, смертность - 392. В Ливане зарегистрировано 1 368 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 30. Число заразившихся в Сирии достигло 144. Скончались 6 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.