Премьер-министр Армении провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым по инициативе последнего. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Президент Кыргызстана поинтересовался здоровьем премьер-министра Армении и членов его семьи, пожелал им крепкого здоровья и успехов.

В ходе телефонного разговора Никол Пашинян и Сооронбай Жээнбеков обменялись информацией о ситуации с коронавирусной пандемией в Армении и Кыргызстане. Руководители государств представили друг другу мероприятия по борьбе с эпидемией, предпринимаемые шаги и приобретенный опыт.

Стороны обменялись мнениями в связи с парадом в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который должен состояться в Москве 24 июня.