Мгер Григорян с коллегами из ЕС обсудил совместные программы

Вице-премьер Армении Мгер Григорян провел дистанционный разговор с директором Генерального директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Лоуренсом Мередитом.

Как сообщили Арменпресс в офисе вице-премьера Мгера Григоряна, в дистанционном разговоре приняли участие также руководитель делегации ЕС в Армении, чрезвычайный и полномочный посол Андреа Викторин и ряд представителей Европейской комиссии.

Вице-премьер-министр, приветствуя коллег, высоко оценил содействие, оказываемое ЕС Армении в этот сложный период и выразил благодарность за эффективное сотрудничество.

Участники видеоразговора обсудили также проекты соглашений, разработанных в рамках годовой программы действий на 2020 год, в частности, программы антикризисного бюджетного содействия в судебно-правовой сфере и борьбе с пандемией.

Лоуренс Мередитт подтвердил готовность ЕС содействовать Армении в борьбе с эпидемией COVID-19, а также в процессе реализации реформ, включая и программы 2020 года. Он поблагодарил вице-премьера за проделанную всеобъемлющую работу и конструктивное сотрудничество. Лоуренс Мередит сообщил, что на встрече лидеров Восточного партнерства ожидается обсуждение пяти целей долгосрочной политики, предложенных в опубликованном 18 марта совместном предложении о будущем Восточного партнерства.

В ходе видеозвонка собеседники представили друг другу инициированные в борьбе с эпидемией мероприятия и обсудили проблемы, стоящие перед странами в результате распространения коронавируса.