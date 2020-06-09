Новая дорога, связавшая Аштарак и Егвард, порадует водителей и путешествующих

В рамках дорожно-строительных программ, осуществляемых на средства из государственного бюджета Армении, участок дорог Ехвардского транспортного узла и Аштарак-Егвард, длиной в 12.7 км капитально ремонтируется. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook поделился фотографиями, представляющими процесс капитального ремонта.

Как передает Арменпресс, эти фотографии на своей официальной странице в Facebook разместил Сурен Папикян и поблагодарил их автора - Андраника Кешишяна за красивую фотосессию.

Андраник Кешишян, в свою очередь, написал в Фейсбуке, что в ямах дороги, ведущей из Аштарака в Абовян, за 10 - 15 лет разбилось много машин.

“Теперь подумайте, как хорошо почувствуют себя те люди, которые внесли вклад в капитальный ремонт. Все нуждаются во внимании”, - подчеркнул Кешишян и добавил, что он намерен своими фотографиями касаться только позитивных событий.

Отмечается также, что участок дороги очень важен и с точки зрения внутреннего туризма. Для того, чтобы поехать из Аштарака в Севан, больше не будет необходимости попадать в ереванские пробки. Дорога свяжет города более коротким путем.