Армен Саркисян провел рабочее обсуждение со специалистами сферы здравоохранения

Для обсуждения ситуации в Республике Армения, обусловленной эпидемией коронавируса, предпринимаемых шагов по ее преодолению, проблем системы здравоохранения, а также имеющихся возможностей президент республики Армен Саркисян инициировал рабочее обсуждение. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

В обсуждении приняли участие министр здравоохранения Арсен Торосян, научный руководитель МЦ “Арабкир”, экс-министр здравоохранения Ара Баблоян, ректор Ереванского государственного медицинского университета, экс-министр здравоохранения Армен Мурадян, директор инфекционного центра “Норк” Мгер Давидян, директор Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Артавазд Ванян, заведующий отделением грудной хирургии МЦ “Сурб Григор Лусаворич” Ованес Саркавагян, директор МЦ “Астхик” Асатур Асатрян и руководитель отделения кардиохирургии того же центра Михир Сусани.

Президент Саркисян отметил, что цель встречи - обсуждение с ответственными представителями сферы здравоохранения, известными специалистами трех основных вопросов: текущая ситуация с эпидемией и предстоящие задачи, проблемы, связанные с управлением системы здравоохранения (менеджмент), и чем могут президент республики и президентский институт содействовать решению этих проблем и преодолению пандемии.

Обратившись к ситуации, президент Саркисян, отметил: “У нас сложилась тяжелая ситуация. Эта тяжелая ситуация проявляется и по числу инфицированных, и по количеству невыявленных инфицированных, которых, по профессиональному мнению, намного больше, чем мы можем обнаружить, конечно и по количеству тяжелых больных, и по нагрузке всей системы здравоохранения, и по количеству смертей, которые для нас, для нашей нации, очень болезненны.

Каждый из Вас является очень опытным специалистом в своей сфере, и, следовательно, мнение каждого из Вас важно и для меня, и для нашего общества, и вообще для принятия правильных решений и продвижения вперед”.

По словам президента Саркисяна, страна в данный момент находится в тяжелой ситуации, и президент должен выйти и за пределы своих конституционных прав, и действовать как человек, который может поддержать и помочь, особенно своими международными связями и возможностями.

Полный текст на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу: