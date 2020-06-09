Это результат изменения стратегии: Торосян о росте числа выздоровевших пациентов с COVID-19

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян объясняет рост числа пациентов, выздоровевших от коронавирусной болезни, изменением стратегии.

Как передает Арменпресс, об этом Торосян сказал в прямом эфире Facebook.

“Сегодня у нас 350 новых случаев заражения и 352 человека выздоровели. В последние дни число выздоравливающих растет, однако несколько дней назад эта цифра колебалась в пределах 10, 20, 30. Такое изменение цифр связано с изменением стратегии, когда в середине мая мы решили перевезти бессимптомных пациентов и пациентов с легкими симптомами на уход на дому, и более не содержать их в гостиницах. Так получилось, что на тот момент около 1000 человек были выписаны из этих учреждений, и в системе они не были отмечены, как выздоровевшие. Они прошли 14-дневную изоляцию в своих домах, чтобы после контроля врачей поликлиник на дому их можно было посчитать вылечившимися пациентами. В течение всех этих дней вылечившимися пациентами мы считали только тех граждан, которые с повторным отрицательным тестированием выписывались из больниц”, - отметил Торосян.

По его словам, по истечению этих 14 дней, учреждения первичной охраны здоровья фиксируют завершение самоизоляции и обстоятельство излечения этих граждан. Министр здравоохранения также подчеркнул, что то же самое происходит и с новыми случаями, которые вообще не попадают в больничную систему, а лечатся дома.

“Мы не должны терять бдительность, продолжать осуществлять все противоэпидемические мероприятия, начиная от сохранения социального расстояния, дезинфекции рук до осуществленных нами лечебных мероприятий. Хочу, чтобы мы не теряли бдительность, видя эти маленькие цифры, и были последовательны”, - сказал Торосян.

Он призвал, чтобы все строго соблюдали правила, особенно ношение масок во всех местах, на улице, при общении с друзьями или в других местах.

По состоянию на 11:00 9 июня в Армении подтверждено 13 675 случаев коронавирусной болезни, 4 451 больных выздоровели.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 8 893 пациента. Всего было проведено 71 405 тестов. В общей сложности по причине коронавируса зарегистрировано 217 случаев смерти. Зафиксировано 74 случая смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Лилит Демурян