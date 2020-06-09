В ближайшее время станет известна компания, разрабатывающая аппараты искусственной вентиляции легких

Конкурс по проектированию аппаратов искусственной вентиляции легких в Армении подходит к концу. Скоро будет ясно имя победившей компании.

Об этом на пресс-конференции в конференц-зале Арменпресс сказал заместитель министра высокотехнологичной промышленности Армении Степан Цатурян.

“Несколько дней назад завершился срок подачи заявок. Сейчас проходит этап их обсуждения и анализа. В ближайшие недели станет ясно, какая компания будет заниматься проектированием 5 образцов аппаратов искусственной вентиляции легких”, - сказал Степан Цатурян. Он отметил, что речь пока идет о разработке 5 образцовых прототипов, после чего они попытаются наладить производственный процесс.

“Скажу, что подобные процессы требуют длительного времени. В конце концов, эти аппараты имеют прямую связь с обеспечением жизненно важной функции человека. Следовательно, они должны пройти все необходимые этапы по соответствующим стандартам. Цель состоит в том, чтобы они одновременно удовлетворяли и наши внутренние потребности, и экспортировались. Здесь важны также и процессы лицензирования”, - сказал он.

В конце мая в рамках решения правительства Армении 560-Н Инженерная ассоциация объявила грантовый конкурс по проектированию аппаратов искусственной вентиляции легких, разработке макетного прототипа, проведению лабораторных испытаний макета, корректировке проекта системы, разработке 5 экземпляров инженерного образца, оформлению конструкторской документации. Общий бюджет программы - 90 млн драмов, включая налоги и обязательные выплаты. Предоставление гранта будет осуществляться поэтапно. Срок реализации программы - до 6 месяцев.

Степан Цатурян отметил, что за это время от компаний и частных лиц в технологической сфере было получено множество звонков и писем. Они предлагали свою поддержку, помощь, информировали о своих возможностях, спрашивали: чем могут быть полезны в сложившейся ситуации. В основном, был этап инвентаризации возможностей, потенциала. Все это сейчас обобщается, чтобы понять, в каких направлениях, чем могут быть полезны компании и частные лица и в будущем.