Idram запускает новую программу КСО

Idram с девизом “Все начинается с одного драма” объявляет о старте программы корпоративной социальной ответственности компании “Сила одного драма”.

“Сила одного драма” направлена на содействие развитию в Армении ряда жизненно важных и стратегически важных сфер - здравоохранения, образования, зеленой экономики, охраны окружающей среды, социальной ответственности и общественной безопасности.

Отныне при всех видах платежей, совершенных клиентами через приложение Idram, сайт и терминалы, Idram будет переводить 1 драм из своих финансовых средств. Таким образом, любой человек, который заплатит по системе Idram, сразу же станет послом доброй воли программы “Сила одного драма”, не тратя при этом ни одного драма.

“Цель программы - представить общественности, насколько легко можно противостоять вызовам и решать стоящие перед нами задачи, когда все сплочены вокруг одной и той же цели. Здесь роль одного драма символична и показывает, насколько велика может быть его сила, когда мы объединяемся и направляем наши деньги для того, чтобы сделать нашу страну и окружающую среду более благоустроенной и развитой”, - отметил в распространенном компанией сообщении директор ООО “Idram” Арсен Кденян.

Все собранные до конца августа средства будут направлены на приобретение необходимого оборудования для дистанционного обучения учеников приграничных и высокогорных сел и общин Армении. В ближайшее время будет объявлен ряд всех бенефициарных структур и проектов программы в этом году.

За суммой собранных средств можно следить в режиме реального времени նախագծիidram.am/1dram а также в приложении Idram и на сайте idram.