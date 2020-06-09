В технологических компаниях нет тенденции сокращения служащих

В технологической сфере Армении в основном пострадали аутсорсинговые компании, которые напрямую работают с клиентами. На пресс-конференции в конференц-зале Арменпресса заместитель министра высокотехнологичной промышленности Армении Степан Цатурян сказал, что в этих компаниях наблюдается лишь некоторый простой. Он отметил, что в рамках программ содействия правительства предпринимается попытка превратить эти компании в создателя, собственника и продвижения своих продуктов.

На вопрос: “Произошло ли сокращение числа рабочих мест в технологических компаниях за это время?”, - Степан Цатурян отметил, что в этом плане он не видит большой проблемы.

“В плане сокращения рабочих мест я бы не сказал, что на данный момент есть большая проблема, поскольку компании ценят своих сотрудников. В технологическом мире большой ценностью для компаний является человеческая вовлеченность, следовательно, даже при простое мы не видим таких проблем, чтобы компании сделали сокращения. В противном случае в дальнейшем будет сложно привлечь новую рабочую силу”, - сказал он.

Пока не ясно, насколько за это время компании смогли перепрофилироваться на разработку новой продукции. По словам Степана Цатуряна, в рамках программ содействия министерства, когда поступят заявки, уже будет ясно, какие новые направления наметили компании на их поле.

“Технологические компании делают акцент на анализе, чтобы понять, какой новый инструментарий должен быть добавлен в сервисы, чтобы можно было привлечь больше клиентов. Думаю, это мы увидим в течение месяца”, - добавил замминистра.

По 3 программе 17-го мероприятия по нейтрализации экономических последствий коронавируса будет оказано финансовое содействие компаниям сферы информационных технологий. По первой программе предусмотрено до 10 млн драмов, по второй программе - до 20 млн, по третьей программе - до 30 млн драмов.