ONEX запустила первый в Армении SMART LOCKER

Армянская компания “ONEX”, предоставляющая услуги быстрой доставки онлайн-покупок, запустила первый в Армении SMART LOCKER.

Эта инновационная технология собственного производства сделает онлайн-покупки доступнее. Это автоматизированная система онлайн-доставок, которая является отличной альтернативой доставки на дом.

Пользователь предварительно получает персональный код, который, отсканировав или введя, может получить свое почтовое отправление в удобное для него время из ближайшего ONEX LOCKER-а.

В ближайшее время компания планирует обеспечить покрытием ONEX LOCKER всю Армению и не только. На данный момент доступны 8 ONEX LOCKER-ов на станциях Ереванского метрополитена, в сети магазинов “Ереван Сити”, “Yerevan Mall” и “Megamall”.

“Скорость и инновации всегда были главными столпами ONEX. Основываясь на этих идеях, мы создали новый вариант получения почтовых отправлений, который сделает онлайн-покупки наших потребителей удобнее, исключит человеческое общение и передаст почтовое отправление всего за 7 секунд”, - отметил сооснователь и директор ONEX Самвел Мартиросян.

Компания ONEX начала свою деятельность в августе 2015 года. В настоящее время насчитывается более 100 000 ее пользователей. Компания осуществляет поставки из США, России, Китая, Великобритании и Дубая.