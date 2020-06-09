Арман Мусинян опровергает информацию о встрече Пашиняна и Тер-Петросяна

Пресс-секретарь первого президента Армении Левона Тер-Петросяна Арман Мусинян опроверг слухи о встрече первого президента Армении и премьер-министра Никола Пашиняна. Как передает Арменпресс, Арман Мусинян на своей странице в Facebook сделал запись, опровергающую эту информацию.

“Сайт “ФактИнфо” опубликовал информацию, что якобы “два дня назад премьер-министр Армении Никол Пашинян встречался с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном”.

В связи с этим заявляю, распространенная “ФактИнфо” информация является абсолютной ложью, выдуманной для наговора.

Сожалею, что сайт “ФактИнфо” опубликовал неуточненную информацию”, - говорится в сообщении Армана Мусиняна.