Аппарат президента в прошлом году продолжал оказывать финансовое содействие по ряду направлений

Аппарат президента Армении в 2019 году продолжал оказывать финансовое содействие для реализации ряда программ.

Как передает Арменпресс, об этом на заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении по предварительному обсуждению годового отчета “Об исполнении государственного бюджета на 2019 год” сказал руководитель аппарата президента Армении Эмиль Тарасян.

“Было оказано финансовое содействие реализации ряда программ. В частности, участникам в турнирах по силовому троеборью Паралимпийских чемпионатов Европы и мира. В обоих турнирах спортсмены заняли первые места. Финансовое содействие было оказано общественной организации “Федерация инвалидного спорта Армении” для участия в чемпионате мира по многоборью. Команда Армении завоевала 5 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль, в командном зачете заняв 3-е место”, - представил Тарасян.

Было оказано содействие в работах по реставрации Одзунской церкви и по восстановлению фресок церкви Св. Месропа Маштоц Ошакана Арагацотнской епархии, также и некоторым культурным мероприятиям.

По словам Тарасяна, как в 2018 году, так и в 2019 традиционные новогодние мероприятия были заменены предоставлением финансового содействия социально необеспеченным слоям, помощь была предоставлена также и армии.

Анна Григорян