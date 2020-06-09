Аппарат премьер-министра из средств, выделенных за прошлый год, сэкономил 4,4 млрд драмов

Аппарат премьер-министра Армении из выделенных ему из госбюджета средств сэкономил 4,4 млрд драмов. Как передает Арменпресс, об этом на заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении по предварительному обсуждению годового отчета “Об исполнении государственного бюджета на 2019 год” сказал министр финансов Армении Атом Джанджугазян.

“Бюджет аппарата премьер-министра Республики Армения на 2019 год составлял около 17,3 млрд драмов. В течение года он был изменен, составив 18, 9 млрд драмов. Фактически были использованы 14,5 млрд драмов”, - сказал Джанджугазян.

5 июня на заседаниях постоянных комиссий НС начались предварительные обсуждения годового отчета “Об исполнении государственного бюджета на 2019 год”.

Норайр Шогикян