Время в Ереване: 11:07:36,   10 Июнь

Аппарат премьер-министра из средств, выделенных за прошлый год, сэкономил 4,4 млрд драмов

Аппарат премьер-министра из средств, выделенных за прошлый год, сэкономил 4,4 млрд драмов

Аппарат премьер-министра Армении из выделенных ему из госбюджета средств сэкономил 4,4 млрд драмов. Как передает Арменпресс, об этом на заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении по предварительному обсуждению годового отчета “Об исполнении государственного бюджета на 2019 год” сказал министр финансов Армении Атом Джанджугазян.

“Бюджет аппарата премьер-министра Республики Армения на 2019 год составлял около 17,3 млрд драмов. В течение года он был изменен, составив 18, 9 млрд драмов. Фактически были использованы  14,5 млрд драмов”, - сказал Джанджугазян.

5 июня на заседаниях постоянных комиссий НС начались предварительные обсуждения годового отчета “Об исполнении государственного бюджета на 2019 год”.

Норайр Шогикян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации