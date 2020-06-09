Аппарат национального собрания из средств, выделенных ему в прошлом году, потратил 93,4%

Аппарат Национального собрания Республики Армения из средств, выделенных ему из госбюджета, использовал 5 млрд 821 млн драмов.

об этом на заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении по предварительному обсуждению годового отчета “Об исполнении государственного бюджета на 2019 год” сказал министр финансов Армении Атом Джанджугазян.

“Бюджет аппарата Национального собрания Республики Армения на 2019 год составлял около 5 млрд 254 млн драмов. В течение года он был изменен, составив 6 млрд 231 млн драмов. Фактически были использованы 5 млрд 821 млн драмов или 93,4% уточненного показателя”, - сказал Джанджугазян.

5 июня на заседаниях постоянных комиссий НС начались предварительные обсуждения годового отчета “Об исполнении государственного бюджета на 2019 год”.

Норайр Шогикян