Аппарат президента Армении сэкономил 43 млн драмов

Аппарат президента Республики Армения из средств, выделенных ему из госбюджета, сэкономил 43 млн драмов.

Как передает Арменпресс, об этом на заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении по предварительному обсуждению годового отчета “Об исполнении государственного бюджета на 2019 год” сказал министр финансов Армении Атом Джанджугазян.

“Бюджет аппарата президента Республики Армения на 2019 год составлял около 1 млрд 145 млн драмов. В течение года он был изменен в размере 350 млн драмов. Фактически были использованы 1 млрд 452 млн драмов или 96% уточненного показателя”, - сказал Джанджугазян.

5 июня на заседаниях постоянных комиссий НС начались предварительные обсуждения годового отчета “Об исполнении государственного бюджета на 2019 год”.

Норайр Шогикян