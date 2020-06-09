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В Арцахе коронавирус выявлен еще у 5 граждан

В Арцахе коронавирус выявлен еще у 5 граждан

Согласно информации, полученной из Министерства здравоохранения Республики Арцах, инфекция нового коронавируса была подтверждена еще у пяти граждан. 

Об этом Арменпресс сообщили в информационном штабе Арцаха.

Один из зараженных вернулся из Российской Федерации, по прибытии он был изолирован. Остальные четверо граждан с положительным тестом на коронавирус - члены семей лиц недавно подтвержденных случаев.

После отрицательного теста из изолятора были выписаны 15 пациентов. На данный момент в изоляции находятся 77 граждан.

Болезнь победили еще 10 граждан. Общим счетом выздоровели 41 пациентов, для тестирования по сей день в Республику Армения было отправлено 1 192 проб.


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