Рузанна Саркисян назначена советником президента Арцаха

9 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому Рузанна Владимировна Саркисян назначена советником президента Республики Арцах по социальным вопросам.

Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.