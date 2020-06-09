Татоян коснулся видеоматериала о задержании гражданина полицейскими

Касаясь видеоматериала о задержании гражданина полицейскими, омбудсмен Арман Татоян отметил, что полиция располагает и физической силой и специальными средствами, в том числе и возможностью применения наручников.

Как передает Арменпресс, об этом Татоян сказал на заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении при предварительном обсуждении годового отчета “Об исполнении государственного бюджета на 2019 год”.

“Полиция имеет физическую силу и специальные средства, в том числе и возможность применения наручников. Любое лицо, допустившее правонарушение, как и в любом правовом государстве, так и в Армении, должно быть привлечено к ответственности, но реакция государства всегда должна быть соразмерной тому правонарушению, которое совершается”, - сказал Татоян.

5 июня в интернете был распространен видеоматериал, на котором видно, как сотрудники полиции надевают наручники и задерживают гражданина. В связи с видеоматериалом в полиции сообщили, что за невыполнение законного требования полиции данный гражданин был подвергнут приводу.

Комментируя инцидент, премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook написал, что полиция - силовая структура, и в установленном законом порядке она может и должна применять силу в отношении тех, кто открыто игнорирует установленные правила.

Норайр Шогикян