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Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других будет отложено

Судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других будет отложено

Судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других будет отложено в связи с эпидемией коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении группы защиты Кочаряна.

Суд 26 мая вновь отложил дело второго президента Армении Роберта Кочаряна и других, поскольку у адвоката Сейрана Оганяна Инессы Петросян была подтверждена инфекция коронавируса.

Кочарян находится под арестом с 25 июня 2019 года. Он 28 апреля был доставлен в медицинский центр “Измирлян” для проведения обследования, утром 12 мая он был прооперирован. Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя Республики Армения.

По делу проходят также начальник Генштаба ВС Армении в 2008 году Сейран Оганян, заместитель министра обороны Армении Юрий Хачатуров в 2008 году и руководитель аппарата президента Армении, секретарь Совета безопасности в 2008 году Армен Геворкян. 


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