В Армении подтверждено 350 новых случаев COVID-19

По состоянию на 11:00 9 июня в Армении подтверждено 13 675 случаев коронавирусной болезни, 4 451 больных выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусного заболевания получают 8 893 пациента. Всего было проведено 71 405 тестов. Выявлено 350 новых случаев заражения, 352 пациента выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине коронавируса зарегистрировано 217 летальных исходов (увеличилось еще на 6).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что погибшие пациенты были мужчинами 61, 46, 59 и 79 лет и женщинами 83 и 75 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано еще 2 случая смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев – 74.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 14 мая 2020 года. Чрезвычайное положение с 17:00 часов 14 мая 2020 года продлено еще на 30 дней, до 13 июня 2020 года включительно.

Лилит Демурян