Вышел в свет роман Ремарка “Небо не знает избранных”

Впервые с немецкого оригинала переведен и издан роман одного из самых известных и читаемых авторов 20-го века Эриха Марии Ремарка “Небо не знает избранных” (в рус. издании “Жизнь взаймы”).

Как передает Арменпресс, книга издана издательством “Эдит принт”, перевела Вануи Багманян.

“В переводе Вануи Багманян за последние годы мы представили читателю и другие произведения великого писателя “Три товарища”, “Триумфальная арка”, “На Западном фронте без перемен”, “Время жить и время умирать”. Очередь настала и роману Ремарка “Небо не знает избранных”, который впервые частями публиковался в 1959 году в гамбургском журнале “Kristall” под названием “Geborgtes Leben” “Жизнь взаймы”. В 1961 году роман вышел в свет уже в формате книги под названием “Небо не знает избранных”, - отметил директор по маркетингу издательства “Эдит принт” Шаварш Карапетян, добавив, что всего месяц назад на суд читателя был вынесен и “Черный обелиск” Ремарка в переводе Анны Ростомян.

Герой книги, уже пожилой автогонщик Клерфе, в начале 50-х годов посещает в пансионате своего бывшего коллегу, который долгое время лечится от туберкулеза. Здесь он знакомится с тяжело больной Лилиан. Лилиан, которая уже много лет с презрением относился к однообразному быту курорта, строгому порядку и скуке, использует этот повод и убегает с Клерфе. Обоих объединило одно и то же - отсутствие будущего. Клерфе живет от гонки к гонке, постоянно находясь рядом со смертью, а жизнь Лилиан от туберкулеза может оборваться в каждую минуту. Тем не менее, им удается прожить счастливую, хотя и короткую жизнь в Париже, Риме и Монте-Карло.