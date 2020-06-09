Премьер-министр представил нового начальника Полиции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил сотрудникам полиции нового начальника Ваге Казаряна.

Как передает Арменпресс, Пашинян поздравил нового начальника полиции, отметив, что он должен суметь придать этой структуре новую энергию.

“Сегодня наш самый большой вызов, который дополнительно возник в функциях полиции - это эпидемия коронавируса. За последние 3 месяца полиция в этом плане проделала очень тяжелую работу и, по сути, исчерпана большая энергия. В ближайшее время в деле преодоления кризиса существенную роль сыграет и качество работы полиции”,- сказал премьер-министр.

По его словам, служащий полиции, его форма должна иметь для каждого гражданина сдерживающее значение, однако, с другой стороны, увидев человека в полицейской форме, гражданин Армении должен чувствовать себя защищенным, видеть в нем родного, близкого человека, защитника, он должен обращаться к нему за помощью.

“Иногда бывало так много позитива, что этого чувства сдерживания по отношению к полицейскому стало слишком мало. Это требует долгой, последовательной работы, основанной на знании, опыте. Господин Казарян, Ваша задача - выполнить эту работу. Это очень важно, поскольку полиция является подчиненным премьер-министру органом и деятельность полиции и качество работы напрямую связаны с отношениями между главой государства и гражданином”, - отметил Пашинян и добавил, что каждый полицейский должен чувствовать себя представителем премьер-министра, который общается с народом, с гражданином и с преступником.

Премьер-министр подчеркнул, что преступники должны почувствовать жесткую, сильную и непоколебимую руку, а законопослушные граждане - опору, прочность, доверие и защищенность.

Пашинян отметил, что после вступления на должность премьер-министра в 2018 году у него была очень важная задача - стабильность силовых структур и, в частности, полиции.

“После известных Вам событий революции, я не захотел воспринимать какого-либо сотрудника полиции Армении как человека, находящегося по ту сторону колючей проволоки. Не было даже минимального проявления такого отношения, все сотрудники Полиции Республики Армения получили этот шанс позиционировать себя по отношению к новой Армении, к новым ценностям и новым целям. Сегодня уже настало время увидеть, кто и как использовал эту возможность”, - сказал Пашинян.

По утверждению премьер-министра, тем, кто злоупотребит этой возможностью, нет места в рядах полиции, поскольку его целью является повышение эффективности полиции в интересах граждан Армении.

Никол Пашинян выразил благодарность бывшему начальнику полиции Арману Саркисяну за проделанную работу, отметив, что они проанализируют то, что было сделано за это время, то, что получилось и что не получилось.

Лилит Демурян