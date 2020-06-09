Бюджетные ассигнования офиса Омбудсмена в прошлом году были на 25% больше, чем в 2018 году

Бюджетные ассигнования офиса Омбудсмена Армении на 2019 год были на 25% больше, чем в 2018 году.

Как передает Арменпресс, на заседании постоянных комиссий Национального собрания Армении при предварительном обсуждении годового отчета “Об исполнении государственного бюджета на 2019 год” об этом заявил министр финансов Армении Атом Джанджугазян.

“Кроме расходов на содержание аппарата Защитника прав человека, на практике нет других программ, которые управляются омбудсменом. Средства, запланированные на 2019 год, были больше - примерно на 25%, чем в 2018 году. В общей сложности было фактически использовано 513 млн драмов вместо 400 млн, потраченных в прошлом году”, - сказал министр.

Средства, выделенные на 2019 год, были использованы для тех бюджетных программ и мероприятий, в рамках которых было предусмотрено финансирование мероприятий со стороны омбудсмена. В двух бюджетных программах было предусмотрено 14 мероприятий со стороны омбудсмена.

Анна Григорян