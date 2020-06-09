СНБ - сильная, состоявшаяся, динамичная структура: премьер-министр представил нового директора СНБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил аппарату Службы национальной безопасности новоназначенного директора Аргишти Кярамяна.

Как передает Арменпресс, Пашинян выразил благодарность бывшему директору Эдуарду Мартиросяну за проделанную им работу и добавил, что за это время между ними были установлены добрые человеческие отношения и взаимопонимание.

“Сейчас я рад представить новоназначенного директора СНБ Аргишти Кярамяна. Хочу пожелать ему успехов в его деятельности на этой важнейшей должности. На Ваши плечи возложена сложная миссия, и я уверен, что Вы сможете сплотить вокруг себя весь профессиональный потенциал СНБ и привести эту структуру к новым успехам, новой славе и к новому имиджу, что будет приемлемо для граждан Армении”, - отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что СНБ - сильная, состоявшаяся, динамичная структура, но нужно также констатировать и то, что вызовы и темпы и качество реагирования на них нуждаются в постоянном улучшении.

Перед Кярамяном премьер поставил именно эту задачу, чтобы СНБ могла более эффективно реагировать на вызовы в сфере безопасности.

“Значение безопасности с течением времени меняется, появляются новые вызовы, которые раньше, возможно, и не были прогнозированы, начиная с пандемии коронавируса, заканчивая проблемами информационной, политической безопасности, борьбой с коррупцией. Думаю, что этих двух лет нашей работы было достаточно, чтобы все сотрудники Службы национальной безопасности, ее представители позиционировали бы себя по отношению ненасильственной бархатной народной революции, то есть к власти народа и к его ценностям”, - сказал премьер-министр.

Пашинян отметил, что после вступления на должность премьер-министра Армении в 2018 году, важнейшей задачей для него стало обеспечение стабильности таких структур, как СНБ и другие силовые органы, стремление не предпринимать нерегулярных действий и движений, и создавать возможности, чтобы все, у кого есть его стремление, смогли адаптироваться к новым реалиям.

“Как в государственной системе, так и в СНБ бесповоротно должны действовать очень четкие принципы служебного продвижения. В их основе должны быть работа, профессионализм, преданность решению уставных и законодательных задач Службы национальной безопасности. К сожалению, мы видим, что как в системе управления, так и в этой сфере все еще есть люди, которые действуют вопреки этой логике”, - заметил Пашинян.

Аргишти Кярамян решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 4 мая 2020 года был освобожден от должности заместителя руководителя Государственной контрольной службы. Другим решением он был назначен заместителем председателя Следственного комитета Республики Армения. 8 июня он назначен директором СНБ.

Лилит Демурян