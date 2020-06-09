COVID-19: в мире выздоровели более 3 млн 536 000 человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 7 млн 199 000 человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 408 000. Излечились 3 млн 536 000 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 2 млн 026 493 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 113 055. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 710 887. Число смертей составляет 37 312. Бразилия приняла решение не публиковать данных об общем числе инфицированных коронавирусом и о летальных исходах. До принятия этого решения по числу смертей Бразилия была третьей страной в мире, обойдя Италию. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 476 658, число летальных исходов – 5 971.

В Испании число подтвержденных случаев – 288 797. Число смертности в Испании составило 27 136.

Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 287 399, умерших - 40 597. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 266 598. Скончались 7 473 больных. На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 235 278 человек, смертность - 33 964.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 199 696, смертей – 5 571.

В Германии – 186 205 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 783.

Замыкает десятку Иран. Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 173 832. Общее число летальных исходов составляет 8 351. Далее следует Турция. Число подтвержденных случаев в Турции – 110 121, скончались 4 711.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 18 месте. В Китае - 83 040 инфицированных вылечились 78 341 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 812, с начала заражения здесь скончались 13 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 105 283 подтвержденных случая. В Катаре 70 158 подтвержденных случаев, смертность - 57. Число заразившихся в ОАЭ достигло 39 376, здесь зарегистрировано 281 случаев смерти.

В Египте – 35 444 случаев, здесь скончались 1 271 человек. Число инфицированных в Кувейте достигло 32 510 человек, погибших – 269. Число инфицированных в Ираке – 13 481, смертность - 370. В Ливане зарегистрировано 1 350 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 30. Число заразившихся в Сирии достигло 144. Скончались 6 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.