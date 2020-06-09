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Европейские индексы - 08-06-20

Европейские индексы - 08-06-20

МОСКВА, 9 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.22% и составил 12819.59 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.43% и составил 5175.52 пункта, британский FTSE снизился на 0.18% и составил 6472.59 пункта, а российский RTSI вырос на 0.23% и составил 1288.71 пункта.


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