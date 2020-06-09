Газета “Айастани Анрапетутюн”: дети, не посещающие школу, будут выявлены, они станут учиться

“Дети, оставшиеся вне обязательного школьного образования, будут выявлены, они станут учиться. Проект соответствующего решения, разработанного Министерством образования, науки, культуры и спорта, вынесен на обсуждение. Он разработан с учетом обязательного требования о 12-летнем общем образовании. А также и того, что показатели вовлеченности детей в общее образование являются основой для различных международных оценок страны (численности человеческого развития, глобальной конкурентоспособности).

Если даже не обсуждать эти и другие порядки, решения, процедуры и механизмы, то очевидно самое главное: нашей нации должно быть стыдно, если хотя бы один ребенок не будет посещать школу. Даже на дорогах миграции наших детей на песке обучали армянским буквам. Еще в армянской языческой мифологии был Бог просвещения и мудрости – Тир. За годы нашей истории нам не раз приходилось спасать рукописи и книги вместо материальных богатств. Духовность образования в нашей крови и в наших душах…

Кстати, в советские годы был такой порядок: районные инспекторы приходили на дом и предъявляли родителям требования отправлять детей в школу. Тогда это обосновывалось тем, что в советской стране ни один ребенок не может не ходить в школу. Что же будут делать у нас и как?”.

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