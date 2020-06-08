Противоэпидемические правила соблюдаются лучше: будет создано еще около 350 койко- мест

После заседания комендатуры премьер-министр Никол Пашинян провел брифинг вместе с министром здравоохранения Арсеном Торосяном и студенткой второго курса Медицинского колледжа Артика Нушик Урумян-Езекян, которая оставила трех своих детей и в качестве волонтера помогает врачам Научного центра травматологии и ортопедии.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в начале состоявшегося до брифинга заседания комендатуры премьер-министр коснулся принятых сегодня решений об освобождении с должностей директора Службы национальной безопасности Эдуарда Мартиросяна, начальника полиции Армана Саркисяна и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Артака Давтяна.

“Уважаемые коллеги, как вы знаете, сегодня я принял ряд решений. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить г-на Армана Саркисяна и г-на Эдуарда Мартиросяна за их работу и усилия в течение этого времени. Они оставят свою нынешнюю должность, но я не думаю, что они исчерпали свой потенциал служения Республике Армения, ее народу, государству, и если они будут заинтересованы и выразят готовность, конечно, мы обязательно обсудим этот вопрос.

Прежде всего, именно высокопоставленные государственные должностные лица должны показать на своем примере необходимость соблюдения противоэпидемических правил. Но, к сожалению, мы сталкиваемся со случаями, когда так не происходит. И, тем более, хочу четко сказать, что не может быть такой ситуации, когда действия высокопоставленного государственного должностного лица в действительности противоречили публичным посланиям премьер-министра. Я хочу, чтобы это было понятно всем: просто не может быть так, чтобы действия высокопоставленного государственного должностного лица противоречили тексту и контексту того, что сказал премьер-министр, и не последовало никаких конкретных действий. И это вне рамок человеческих личных отношений, потому что это означает не что иное, как необходимость поддерживать четкое и безусловное, бесспорное соблюдение порядка, который ни в коем случае не может быть предметом обсуждения. В этом зале был разговор на эту тему. Мне показалось, что мое послание было достаточно серьезным, и нужно оценить эту серьезность. И в том, что я сказал, ничего не изменилось и не изменится, тем более в эпидемической ситуации, но и вне эпидемической ситуации ничего не изменится. Давайте запомним это”, - сказал премьер-министр.

Затем во время брифинга премьер-министр выразил удовлетворение положительной динамикой соблюдения противоэпидемических правил в последние дни. “Я хочу поблагодарить тех соотечественников, которые присоединяются к этому противоэпидемическому движению, которые соблюдали и соблюдают правила. Соблюдение противоэпидемических правил может дать результаты не ранее, чем через неделю, поскольку самый короткий инкубационный период у болезни составляет семь дней. Хочу подчеркнуть, что важно не формальное соблюдение правил, а важно правильное соблюдение”, - отметил глава правительства.

Никол Пашинян посчитал одним из важнейших задач противоэпидемической политики сохранение экономической и социально-экономической ситуации Армении в максимально хорошем состоянии. “Один из принципов нашей противоэпидемической политики заключается в том, что мы принимаем такие решения, которые в максимальной степени отвечают интересам безопасности, экономики и здравоохранения Республики Армения. Нашей задачей является не только преодоление этой противоэпидемической ситуации, но и сохранение экономической, социально-экономической сфер Армении на момент ее преодоления в максимально хорошем состоянии. Хочу подчеркнуть, что в этом процессе, помимо текущих социально-экономических задач, мы ставим и цивилизованные задачи”, - сказал Никол Пашинян и добавил, что одним из этих задач является культура соблюдения очередей, а также изменение отношения к закону, порядку, правилам сосуществования, правам других.

В этом отношении премьер-министр уверен, что государство идет по правильному пути. По его словам, призывы к соблюдению противоэпидемических правил все больше и больше должны быть услышаны. Никол Пашинян с большим удовлетворением подчеркнул, что их призывы начать противоэпидемическое движение также получили определенный отклик.

“Надеюсь, будут сформированы добровольческие группы, состоящие максимум из двух человек, которые, сами соблюдая правила, будут уведомлять граждан о важности соблюдения правил. Они будут патрулировать дворики, улицы, рынки и без создания конфликтных ситуаций призовут к соблюдению противоэпидемиологических правил”, - сказал премьер-министр.

Министр Арсен Торосян отметил, что в Республике Армения 403 человека, инфицированных коронавирусом, находятся в тяжелом, а 94 - крайне тяжелом состоянии. “Это число стабильно в последние дни, что, с одной стороны, хорошо, но в то же время по абсолютному показателю высоко. Мы должны сделать все возможное, чтобы количество находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии граждан снизилось, а этого можно достичь только в результате снижения общего числа”, - отметил он.

По словам министра, в результате работ по развертыванию койко-мест в Республике Армения будет добавлено около 350 обычных и реанимационных коек, что на 15% больше, чем есть сегодня. “Мы уже сообщали, что ведутся новые работы по развертыванию. Нам нужен второй этап развертывания, у нас уже был первый, который был беспрецедентным в истории независимой Армении. В системе здравоохранения никогда не было такой мобилизации. Некоторые из развернутых 2000 койко-мест были созданы с нуля, даже в условиях неиспользуемых построек”, - сказал Торосян.

По словам министра, Дилижанский медицинский центр присоединится к системе здравоохранения в борьбе с коронавирусом в течение 2-3 дней с 55 обычными и 5 реанимационными койко-местами и будет принимать пациентов с коронавирусом. Спитакский медицинский центр (100 коек), медицинский центр Веди (100 коек) и одно отделение медицинского центра Мартуни (40 коек) присоединятся к системе здравоохранения по борьбе с коронавирусом в ближайшие несколько дней.

“В Ереване также ведутся работы по развертыванию. У нас есть новые реанимационные койко-места в инфекционном отделении МЦ “Сурб Аствацамайр”, где их было 43. Теперь добавлено еще 14 койко-мест. В столице есть еще один частный медицинский центр - “Армения”, где в результате уже начавшихся сегодня обсуждений, вероятно, будет 50 койко-мест для случаев средней тяжести и 8 койко-мест для тяжелых и крайне тяжелых случаев”, - подчеркнул Арсен Торосян.

Студентка второго курса, волонтер Нушик Урумян-Езекян призвала граждан носить маски, что будет способствовать борьбе с коронавирусом. Нушик Урумян-Езекян сказала, что, нося маски, люди помогают медработникам надеяться, что они как можно скорее освободятся от защитных костюмов и масок: очень трудно работать в них.

Она рассказала, что приехала из города Маралик и работает на добровольных началах в отделении реанимации Научного центра травматологии и ортопедии. “Общаюсь с членами моей семьи только посредством видеозвонков. Я считаю очень важным свой шаг, горжусь этим шагом и призываю всех очень серьезно относиться к ситуации. Каждый из нас обязан относиться с большой ответственностью к этой ситуации и сделать все возможное для преодоления эпидемии”, - подчеркнула Нушик Урумян-Езекян.