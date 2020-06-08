Время в Ереване: 11:07:36,   10 Июнь

Состояние 94 пациентов с COVID-19 в Армении крейне ряжелое 

Состояние 94 пациентов с COVID-19 в Армении крейне ряжелое 

В Армении инфицированных коронавирусом 403 человека находятся в тяжелом состоянии, 94 - в крайне состоянии. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян на брифинге после заседания комендатуры.

«На данный момент у нас 403 пациента находятся в тяжелом, 94 - крайне тяжелом состоянии. Число, кажется, стабильное в последние дни, что хорошо с одной стороны, но в то же время абсолютное число очень высокое. Мы должны сделать все возможное, чтобы сократить количество находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии граждан, и мы можем добиться этого в результате сокращения общего количества», - сказал он.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации