Пенитенциарная служба представила ходатайство о возвращении Кочаряна в УИУ
18:35, 8 Июнь, 2020
Пенитенциарная служба представила ходатайство в Административный суд, попросив аннулировать решение, в соответствии с которым до окончания эпидемии нового типа коронавируса второй президент Армении Роберт Кочарян останется в МЦ «Измирлян»
Как сообщает Арменпресс, ранее Административный суд удовлетворил иск адвоката второго президента Армении Роберта Кочаряна Арама Орбеляна. В соответствии с этим, до окончания эпидемии нового типа коронавируса Роберт Кочарян останется в МЦ «Измирлян».
Отметим, что судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку суду были представлены медицинские сведения.
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