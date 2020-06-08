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Пенитенциарная служба представила ходатайство о возвращении Кочаряна в УИУ 

Пенитенциарная служба представила ходатайство о возвращении Кочаряна в УИУ 

Пенитенциарная служба представила ходатайство в Административный суд, попросив аннулировать решение, в соответствии с которым до окончания эпидемии нового типа коронавируса второй президент Армении Роберт Кочарян останется в МЦ «Измирлян»

Как сообщает Арменпресс, ранее Административный суд удовлетворил иск адвоката второго президента Армении Роберта Кочаряна Арама Орбеляна. В соответствии с этим, до окончания эпидемии нового типа коронавируса Роберт Кочарян останется в МЦ «Измирлян».

Отметим, что судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку суду были представлены медицинские сведения.


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