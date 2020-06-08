Разрешение на въезд в Арцах получат только граждане с отрицательным результатом теста на COVID-19

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 8 июня провел расширенное рабочее совещание по дальнейшим действиям комендатуры, направленным на уменьшение риска распространения нового коронавируса в республике.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Арутюнян назвал необходимым ужесточение правил, утвержденных комендатурой, принимая за основу статистические данные относительно роста пандемии, озвученные на совещании. "Чтобы избежать неотвратимых последствий, необходимо внести кардинальные изменения в образ жизни людей, усилив повсеместно контроль и ужесточив правила, введенные комендатурой, что изменит в первую очередь отношение граждан к инфекции и повысит эффективность работ по борьбе с коронавирусом", - сказал руководитель республики.

В результате обсуждений было принято решение пересмотреть порядок въезда на территорию республики. Будет создана возможность для прохождения экспресс-тестов, разрешение на въезд получат граждане, прошедшие тестирование и получившие отрицательный результат. Будут ужесточены требования и контроль за соблюдением обязательного ношения масок в закрытых помещениях, общественных и многолюдных местах, использование дезинфекционных средств.

А. Арутюнян дал руководителям ведомств поручения по дальнейшим действиям и их последовательному выполнению.