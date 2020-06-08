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Наблюдается положительная динамика соблюдения противоэпидемических правил: Пашинян

Наблюдается положительная динамика соблюдения противоэпидемических правил: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выражает удовлетворение тем, что в последние дни отмечается положительная динамика соблюдения противоэпидемических правил. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом на брифинге после заседания комендатуры.

«Я хочу поблагодарить тех соотечественников, которые присоединились к этому противоэпидемическому движению, которые соблюдают правила. Эти противоэпидемические меры, такие как ношение маски, могут дать четкие результаты через 1 неделю, потому что наиболее трудным инкубационным периодом для инфекции считается 7 дней. Хочу подчеркнуть, что очень важно не только формальное соблюдение противоэпидемических правил, но и точное их соблюдение», - сказал премьер-министр Армении.

Он напомнил противоэпидемические правила: носить маску, соблюдать социальную дистанцию и регулярно дезинфицировать руки. Пашинян призвал руководителей учреждений и предприятий следовать этим правилам не только из-за страха быть оштрафованными.


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