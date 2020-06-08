COVID-19. Китай обошел Италию по количеству инфицированных и оказался на 6-м месте: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 7 млн 119 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 406 тыс. Излечились 3 млн 476 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 2 млн 007 тыс 696 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 112 тыс 472. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 691 тыс 962. Число смертей составляет 37 тыс 312. По числу смертей Бразилия стала третьей страной в мире, обойдя Италию. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 476 тыс 658, число летальных исходов – 5 тыс 971.

В Испании число подтвержденных случаев – 288 тыс 630. Число смертности в Испании составило 27 тыс 136.

Число подтвержденных в Великобритании случаев достигло 286 тыс 194, умерших - 40 тыс 542. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США.

Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 258 тыс 090. Скончались 7 тыс 207 больных. На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 234 тыс 998 человек, смертность - 33 тыс 899.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 196 тыс 515, смертей – 5 тыс 465.

В Германии – 185 тыс 869 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 тыс 776.

Замыкает десятку Иран. Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 173 тыс 832. Общее число летальных исходов составляет 8 тыс 351. Далее следует Турция. Число подтвержденных случаев в Турции – 170 тыс 132, скончались 4 тыс 692.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 18 месте. В Китае - 83 тыс 040 инфицированных, 4 новых случая, вылечились 78 тыс 341 больных, в общем счете скончались 4 тыс 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 810, с начала заражения здесь скончались 13 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 105 тыс 283 подтвержденных случая. В Катаре 70 тыс 158 подтвержденных случаев, смертность - 57. Число заразившихся в ОАЭ достигло 38 тыс 808, здесь зарегистрировано 276 случаев смерти.

В Египте – 34 тыс 079 случаев, здесь скончались 1 237 человек. Число инфицированных в Кувейте достигло 32 тыс 510 человек, погибших – 269. Число инфицированных в Ираке – 12 тыс 366, смертность - 346. В Ливане зарегистрировано 1 350 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 30. Число заразившихся в Сирии достигло 141. Скончались 6 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.