Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-06-20

ЕРЕВАН, 8 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 8 июня, курс доллара США сократился на 0.32 драмa и составил 481.42 драм. Курс евро сократился на 2.33 драмa и составил 543.67 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 7.06 драм. Курс британского фунта вырос на 1.71 драмa и составил 610.15 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 274.42 драмa и составила 26056.46 драм. Цена серебра сократилась на 2.82 драмa и составила 272.1 драм. Цена платины сократилась на 178.84 драмa и составила 12738.4 драм.