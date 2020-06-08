Азиатские индексы - 08-06-20

ТОКИО, 8 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.37% и составил 23178.10 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.13% и составил 1630.72 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.24% и составил 2937.77 пункта, а HANG SENG вырос на 0.03% и составил 24776.77 пункта.