Манвел Аветисян будет освобожден с должности начальника отдела протокола аппарата премьера
Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Манвел Аветисян с 9 июня будет освобожден с должности начальника отдела протокола аппарата премьер-министра Армении. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение размещено на сайте правительства.
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