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Марат Бадалян освобожден с должности замглавы Инспекционного органа охраны природы и недрам

Марат Бадалян освобожден с должности замглавы Инспекционного органа охраны природы и недрам
Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Марат Бадалян освобожден с должности заместителя руководителя Инспекционного органа охраны природы и недрам. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение размещено на сайте правительства.
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