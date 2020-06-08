Система управления всегда стремится быть более эффективной: Папикян об отставках

Министр территориального управления и инфраструктур Армении, председатель правления партии “Гражданский договор” Сурен Папикян коснулся смены глав СНБ и Полиции. Как передает Арменпресс, Папикян сказал об этом в НС Армении, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждались ли отставки в партии, не беспокоят ли подобные увольнения директора СНБ и начальника Полиции.

“Я не вижу ничего тревожного, это нормальный процесс. На данном этапе дальнейшее пребывание в должности наших коллег, часть которых, возможно, по их желанию, часть, возможно, решением премьер-министра, более не было целесообразным. Премьер-министру в ближайшее время будет что сказать, он представит детали”, - сказал Папикян.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли, что увольнения были связаны с некоторыми недовольствами в обществе, Папикян сказал: “Государственная система управления всегда стремится быть более эффективной. Наши действия направлены на то, чтобы сделать эти системы более эффективными”.

8 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение назначить генерал-лейтенанта Оника Гаспаряна начальником Генерального штаба ВС, полковника Аргишти Кярамяном - директором СНБ, полковника Ваге Казаряна начальником Полиции. Решения вступят в силу после подписания их президентом Республики. Президент Армении Армен Саркисян ранее 8 июня получил предложения премьер-министра Никола Пашиняна об освобождении от должности директора Службы национальной безопасности Эдуарда Мартиросяна и начальника Генштаба ВС Артака Давтяна.

Анна Григорян