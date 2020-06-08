По оценке министра экономики, потерянное по количественным показателям будет возвращено в 2021 году

По оценке министра экономики Армении Тиграна Хачатряна, 2021 год будет годом восстановления по количественным показателям потерь в экономике, понесенных в результате ситуации с эпидемией коронавируса. Как передает Арменпресс, об этом он сказал в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о том, сколько времени потребуется для восстановления ущерба, нанесенного экономике страны.

“Самые авторитетные организации мира оценивают 2020 год как год преодоления с минимальными потерями. Оценки различны, различные международные организации считают, что будет зафиксирован 3 - 5% спад - и в развитых, и в развивающихся экономиках. И почти все международные организации оценивают, что к 2021 году эти же хозяйства будут восстановлены в той же мере. То есть, оценки вновь относятся к возможности роста в пределах 5%”, - сказал министр и отметил, что Армения также не станет исключением.

Армения попытается быстро сориентироваться, действовать быстро, это будет очень важно в период восстановления. По его словам, 2021 год в основном будет годом, когда потерянное должно быть восстановлено, но не в прямом смысле слова. “Мы не можем и не хотим возвращаться к той точке, с которой все это началось. В новом мире мы должны позиционировать себя так и предлагать миру такие товары и услуги, которые будут конкурентоспособны, востребованы и смогут гарантировать долгосрочное развитие. Думаю, что 2021 год будет годом роста, когда потерянное в виде количественных показателей будет возвращено”, - сказал Хачатрян.

А в 2020 году прогнозируется экономический спад как в мировой экономике, так и в Армении.

Анна Григорян