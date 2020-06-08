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Мэрия Еревана расширяет возможности собственного питомника и тепличного хозяйства

Мэрия Еревана расширяет возможности собственного питомника и тепличного хозяйства

Расширение возможностей собственного питомника и тепличного хозяйства в Ереване является одним из приоритетов мэрии.

На пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс главный специалист управления по охране природы аппарата мэрии Еревана, кандидат биологических наук Гаяне Нерсисян отметила, что с зимы работы находятся в активной фазе.

Высаживаются саженцы кустарников, вечнозеленых деревьев, которые в дальнейшем община сможет использовать в качестве рассады. Я хотела бы отметить, что разрабатывается программа внедрения многолетних растений в питомниковый комплекс, чтобы мы могли использовать свои собственные ресурсы. Многолетние растения будут с долгосрочным эффектом. Уже в ближайшее время в некоторых частях города сезонные цветы будут заменены многолетними”, - сказала Гаяне Нерсисян.

Экологическими проблемами города, в том числе и озеленением, с 2020 года занимается новосозданное общинное учреждение “Озеленение и охрана окружающей среды”.


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