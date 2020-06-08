В сравнении с Беларусью цена на газ должна отличаться, по крайней мере, ценой транзита через Грузию
По словам председателя комиссии по регулированию общественных услуг Гарегина Баграмяна, цена на газ на границе оказывает существенное влияние на тарифы в Армении, однако при сопоставлении с ценой на газ, продаваемый Беларуси, по меньшей мере, следует учитывать и стоимость транзита через Грузию. Как передает Арменпресс, об этом он сказал в беседе с журналистами в НС Армении.
“Цена на газ на границе оказывает существенное влияние на тарифы в Армении, поскольку около 70% цены, выплачиваемой потребителями, формируется из стоимости газа на границе”, - сказал Баграмян.
Что касается стоимости на газ, продаваемый Беларуси и другим странам, он сказал: “Говоря все это, мы не должны забывать, что на пути газотранспортной системы есть Грузия. И цена на газ в Армении, если сравнивать с Беларусью, должна, по крайней мере, отличаться стоимостью транзитной цены через Грузию. Об остальном, какие ведутся переговоры, и какова будет цена на границе, я ничего не могу сказать”.
Касаясь замечаний независимого депутата Армана Бабаджаняна о пересмотре армяно-российского газового договора, он отметил, что эти договоры заключены между правительствами, и он воздержится от комментариев. А профессиональная оценка Баграмяна заключается в том, что любой договор может быть пересмотрен. Другой вопрос – желание обеих сторон и возможности достижения.
“Газпром Армения” 1 апреля представила в комиссию заявку на повышение тарифов на газ для потребителей. Тем самым, в частности, предлагалось повысить средний весовой тариф на газ, продаваемый потребителям - с 255 долларов до 283 долларов. Комиссия предложила вариант $ 266,7, при этом без изменений для населения, в том числе и для социально необеспеченных потребителей.
Анна Григорян
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