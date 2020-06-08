Ливан на новом пути

В Ливане было ожидаемо, что параллельно с выходом из чрезвычайного положения возвращением в нормальное русло жизни будут активизированы и акции протеста. Есть всестороннее понимание того, что в случае с Ливаном, в отличие от повсеместных ситуаций, сложившихся вследствие пандемии, ударившей по всему миру, проблема, по сути, носит иной характер, и задолго до того, как возникла пандемия коронавируса, она уже была оформлена.

Меры, принятые по преодолению коронавируса, просто отложили то, что началось с действий социального и гражданского характера и быстро перешло на политическую плоскость.

Однако, социально-гражданские действия, по сути, были результатом начатой из сугубо политических соображений финансовой и экономической осады. Есть всесторонне осознание того, что подоплека была сформирована из-за бездарного управления Ливаном. Оставалось лишь подвергнуть страну осаде, чтобы произошел народный всплеск. Ситуация с коронавирусом имела лишь статус паузы, так называемый “тайм аут”.

Шаан Гантаарян

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